Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера