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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:21

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.

Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера
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