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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:21

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.

Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.

Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера

Поруч побудували десь вісім спарованих котеджів, пізніше ще сім, зара біля них ще с десяток тулять і то все підключено до тіпа автономної коналізаціі, яка, звісно с тим напливом не справляється і все в результаті стікає рівчаком до озера., Памятаю, як ще малим купався в озері, десь в середині 80-х.
Якраз недавно виліз з бассейну, вода +28°Супер!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:21

trololo Доброго дня. Можете порекомендувати підрядників?
alexyablonskyi
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:27

Где кроме олх можно найти реальные предложения по продаже земли в Киеве, и ближайших селах?
ziks
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