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Обмен ветхих и изношеных
купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:38

  andriy_z написав:Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати.
Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?

фото умовні:
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:44

  andriy_z написав:Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати.
Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?

фото умовні:
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Ну с соткой еще понятно, а 50 баксов вроде без пятен, не рваные, почти как новые. Чем ее 50-ка не устроила?
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