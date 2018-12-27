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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 292>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:21

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:58

А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:50

  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)

....саме так! :D (я і ще живу з тещею і тільки через рік планую переселитись)
...але, як тільки купив ПЕРШИЙ бетон, то зразу появилось велике бажання купити другий! - бо, як-не-як, а потрібно ще й про свою майбутню пенсію подумати/забезпечити........... а оренда, як-не-як, це досить таки НЕ погана пенсія!(відносно державної - від якої я б хотів би відмовитись, якщо б можна було!- щоб з мене зараз НЕ стягували ЄСВ!) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02

а Ви не очікуєте, що таких бажаючих перейти з депо в оренду за останні роки зросло в РАЗИ?

зверніть увагу, уже закінчився пік новобудов у Львові, попит суттєво впав

В одній новобудові Львова, одна із перших після краху банківської системи в 2014 році (30хв пішком до центру) дуже багато здається квартир в оренду виходячи з чату осбб, власники переважно декларують оренду за 1 кімнатні 7000-9000грн + компослуги.

Коли хтось в чаті запитує про оренду, вони в основному і відкликаються, що свідчить, що не так уже і легко здати квартиру по таких цінах. Зароджується унікальне явище як для Львова, якого раніше не було, коли ринок буде брати до уваги інтереси платоспроможного орендаря(ціна, якість ремонту, меблі, і тд.)

Висновок - після завершення ремонтів в ЧИСЛЕННИХ новобудовах не просто будинках, а коплексах будинків новобудов (Паруси, Америка, Велика Британія, Авалони (Лайт, Авалон Гарден, ітд) Семицвіт і багато інших) попит на платоспроможного орендаря (крім айтішніків, яких у Львові не так багато, це не Київ) буде перевищувати пропозицію, власники довго чекатимуть орендаря або змушені будуть опускати ціни, до середньосвітової тенденції 5-7% дохідності
Востаннє редагувалось Vasyl Velykyy в Сер 17 січ, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:48

Vasyl Velykyy
....так, все вірно....
......особливо минулого, та й цього року після СИЛЬНОГО ОБРІЗАННЯ :D %% ставок люди кинулись і ще кинуться(хто ще сидить по-старих ставках на депо) в бетон....
....і про перевищення пізнішше оренди над "бажаннями квартирантів" - теж все правильно і зрозуміло.....
....але тоді, як у всіх тут, вининикає стандартне запитання: а є краща альтернатива на майбутнє? - на забезпечення пенсії? :roll:
....Ваш варіант?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:04

Долярчик
Вивчаю також...
схиляюся якщо інвестувати в житло - тільки в центрі, який перетворюють в зону туризму, там дохідність висока і постійно буде зберігатися в силу унікальної близкості до ратуші, кафе, навчальних закладів, і тд. Там все для комфорту іноземців (туристів, підприємців, студентів, і тд.) Там буде ще більще іноземців, і оборот грошей у всіх сферах послуг і торгівлі повязаних з туризмом

При великих сумах можна приглядатися до комерції в центрі, проте суми інвестиції захмарні, не для пересічного. Ціни у Львові нарівні з столицями в східній Європі

наразі не бачу інших безризикових інструментів пасивного доходу, те що, це не повинно бути житло в далеких від центру мега-жилових комплексах "мурашниках", які появлялися як гриби після 2014 року уже зрозумів і остаточно
Там і якість погана, і комфорт проживання не той
- я недавно близько 22.30 години був на вул Мазепи, біля Авалон Лайт (ваша інвестиція), відверто скажу, що я там в безпеці не почувався в силу тих людей яких бачив на вулиці
- ви уявляєте сходову площадку поверху на якій одночасно 8 квартир як в гуртожитку (7 однокімнатних квартир і тільки одна трьохкімнатна)? яа це зараз в основному таке планування в "мурашниках", відсутністю підземних паркінгів, ітд.
- щодо якості наприклад в деяких секціях Авлон Гарден після початку морозів пропає газ, говорять що ГРП ніби недостатньої потужності, віконні конструкції просто ніякі в основному власники замінюють, стіни тріскаю, що свідить про суттєве просідання будинку всього на другому році експлуатації, ітд

Наразі попит перевищує пропозицію що є на користь інвесторів в тому числі і в мурашники, але рух терез уже пішов в іншу сторону, а такого ще у Львові не було. Думаю ситуація повністю проясниться 2020-2021 році.
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:55

... успіх там, де ним вміють ділитись!

Vasyl Velykyy
...ну що Вам сказати стосовно моєї інвестиції.... - коли кошти ОБМЕЖЕНІ, а живеш 8-м років у тещі, де виділили кімнатку в 12м2 на мене+жінку+дитину.... - то далі пояснювати мабуть не треба :roll:
....а взяв саме там, бо жінці з дитиною буде близенько до роботи/школи..... та й взагалі, локація там не погана: базарчик.... супермаркети... школи/садочки.... Епіцентр відносно близько.... :D
....та й ціна і розтермінування мені підійшло.....темпи будівництва...... і ще, хоч я шукав економ..... а це мені попав "комфорт"! :D
.....і от, коли вложився в бетон, то тепер почав думати, як забезпечити майбутню пенсію :D

... а на рахунок центру, то теж Ви все правильно пишете...... - але мені, це б не підходило по одній простій причині: в центрі, переважно потрібно здавати подобово, і відповідно багато "канєтєлі"... поселити/висилити....
... звичайно, коли є декілька таких квартир, то можна найняти людину, яка б цими всіма турботами займалась....... - а так, то... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:07

  Vasyl Velykyy написав:Долярчик
Вивчаю також...
схиляюся якщо інвестувати в житло - тільки в центрі, який перетворюють в зону туризму, там дохідність висока і постійно буде зберігатися в силу унікальної близкості до ратуші, кафе, навчальних закладів, і тд. Там все для комфорту іноземців (туристів, підприємців, студентів, і тд.) Там буде ще більще іноземців, і оборот грошей у всіх сферах послуг і торгівлі повязаних з туризмом



Я і згідний з автором, і не згідний.
Не знаю, чи варто сперечатися.
Тезисно:
- думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.
- не факт, що під здачу треба вложитися в бетон у центрі. Хіба що для подобової здачи і то... Там теж не все так просто... Ось приятель здає в 3-х хвилинах від площі Ринок - і що? 300 гривень на добу - ще й спробуй знайди клієнта...
- на кожний товар є свій покупець. Люде цінують: паркінг, і який саме. Під'їзд - чи сидять на вході 8 котів та 3 собаки? Чи чисто? Чи прибирають? Ліфт швидкісний? Вхідні двері надійні? А де живе хазяїн? Десь? (погано. А як будуть проблєми? А може поруч - та хоч приглядає за дверима?). Як дібратися до квартири? Бруківка та сплошні затори? Витрати пального зросли з 8 до 14 літрів? Не требя такого. Сходи чисті? Перила нерзевні? А котел двоконтурний? Які витрати на опалення? 80 кубів газу на місяць типу січень або лютий? А які меблі? А який холодильник? А пралка? Все - нове? Беремо! Панельки не пропонувати. Витрати на утримання ЖЕКу не пропонувати. А в центрі - тільки так.
З цих міркувань - БАГАТО у Львові дуже якісних новобудов, де в під'їзді - 15-20 квартир і три сусіда на поверсі... Три - а не вісім... І коти з алкашами та бомжами не сидять при вході. Люде це цінують і будуть платити саме за це.
- на сьогодні саме вигідне - здача житла в оренду. Вже хто НІКОЛИ не здавав - і той здає. Був дуже дуже дуже здивований, коли на днях дізнався, що син ректора одного з національніх університетів теж здав свою двушку... 5 000 гривень - теж приємно.
- на завтра - саме вигідніше - є інші варіянти. 50 відсотків річних по долару - не питання.

Таким чином, пан Долярчик: слухайте поради і не слухайте поради.
Я обіцяв доповісти, як іде хід здачі в оренду - новинка моїх друзів - вийшли із багатосоттисячного бізнесу - здавання житла в оренду у Львові - але все ще не виставили оголошення - все готують та готують "лялечку" 2-кімнатну - ну зовсім не в центрі. Ну зовсім-зовсім. Хочуть 12 000 на місяць. Здадуть - доповім.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:03

  akurt написав:50 відсотків річних по долару - не питання

Какие варианты? :-)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:08

Сейчас начинаю писать.
Только есть одна проблема, сразу будут вопросы типа: "Чтобы заработать 50% по валюте, надо иметь хотя бы 10 долларов, а у меня только 5... Что делать? А можно заработать, вложив не 5, а 2?"

Я один реальный вариант писал на этом форуме, правда, он на 9% годовых.
Старт вложения: 300 000 $.
Арабские боны. Sovereign bond.
Сам не ожидал, что наши бедные граждане этим очень активно занимаются...
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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