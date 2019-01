Додано: Чет 18 січ, 2018 18:07

Vasyl Velykyy написав: Долярчик

Вивчаю також...

схиляюся якщо інвестувати в житло - тільки в центрі, який перетворюють в зону туризму, там дохідність висока і постійно буде зберігатися в силу унікальної близкості до ратуші, кафе, навчальних закладів, і тд. Там все для комфорту іноземців (туристів, підприємців, студентів, і тд.) Там буде ще більще іноземців, і оборот грошей у всіх сферах послуг і торгівлі повязаних з туризмом

Я і згідний з автором, і не згідний.

Не знаю, чи варто сперечатися.

Тезисно:

- думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.

- не факт, що під здачу треба вложитися в бетон у центрі. Хіба що для подобової здачи і то... Там теж не все так просто... Ось приятель здає в 3-х хвилинах від площі Ринок - і що? 300 гривень на добу - ще й спробуй знайди клієнта...

- на кожний товар є свій покупець. Люде цінують: паркінг, і який саме. Під'їзд - чи сидять на вході 8 котів та 3 собаки? Чи чисто? Чи прибирають? Ліфт швидкісний? Вхідні двері надійні? А де живе хазяїн? Десь? (погано. А як будуть проблєми? А може поруч - та хоч приглядає за дверима?). Як дібратися до квартири? Бруківка та сплошні затори? Витрати пального зросли з 8 до 14 літрів? Не требя такого. Сходи чисті? Перила нерзевні? А котел двоконтурний? Які витрати на опалення? 80 кубів газу на місяць типу січень або лютий? А які меблі? А який холодильник? А пралка? Все - нове? Беремо! Панельки не пропонувати. Витрати на утримання ЖЕКу не пропонувати. А в центрі - тільки так.

З цих міркувань - БАГАТО у Львові дуже якісних новобудов, де в під'їзді - 15-20 квартир і три сусіда на поверсі... Три - а не вісім... І коти з алкашами та бомжами не сидять при вході. Люде це цінують і будуть платити саме за це.

- на сьогодні саме вигідне - здача житла в оренду. Вже хто НІКОЛИ не здавав - і той здає. Був дуже дуже дуже здивований, коли на днях дізнався, що син ректора одного з національніх університетів теж здав свою двушку... 5 000 гривень - теж приємно.

- на завтра - саме вигідніше - є інші варіянти. 50 відсотків річних по долару - не питання.



Таким чином, пан Долярчик: слухайте поради і не слухайте поради.

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).