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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3617361836193620
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 22:40

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, хто як вважає? На ці вихідні знову вниз? Дампануть, як попередні рази?

Ви там готуйтесь бігти продавати ефіри по беззбитку :mrgreen:

Я готовий виходити у беззбиток. Але сумніваюся, що дотягнуть ціну ефіра до 3264. Зараз якийсь фад вийде і на вихідні різко вниз. І я знову у дупі.

Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 01:54

  Игорь написав:Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.

Я б продав 50% вже по 3000. А інші 50% поставив би на продаж частинами до 4000. І на шорт бітка поставив отримані гроші. Потім би відкупив на падінні бітка на споті.
Козак-характерник
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