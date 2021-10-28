Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Shaman написав:Faceless написав:Якщо дійсно можна то купіть, успіхів вамShaman написав:монету зараз на сайті НБУ можна купити за 165 грн. але так, через таких посередників треба ловити час, бо ці монети розбирають за 15-20 хвилин.
а те, що зараз продається без обмежень, це націнка лише 20-30% просто я порівняв пару монет й не певен, що на інші монети адекватна ціна.
я поки бачу, що тут більше працює модель луплю ціну, наскільки вистачить нахабності, а раптом хтось купить.на violity купа лотів, які ніхто навіть й не дивиться. поки що "дикий" ринок...
Це не комунізм, продавець не монополіст, який сенс скиглити за ціну?
Нема "адекватної" ціни, є ринкова. Є аукціони і є інші продавці, цілком можете порівняти ціни
Faceless, щось не розумію вашу позицію якось ви заангажовано надто пишете.
по-перше тут не ринок, а лише один продавець - щось не бачу конкурентів. й коли хтось ставить явно неадекватні ціни - не бачу проблем на це вказати. це не скиглення, але таких нахабних перекупів треба теж на місце ставити. бо так, купити є складнощі - бо саме через таких не можна купити нормально, треба якось напрягатися.
й попередити інших, що ціна так, неадекватна - не треба годувати перекупів, яку штучно створюють монополію - це ж ринкова позиція, чи не так? за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.
Про ринок я кажу взагалі. Я купував і у пана топікстаптера, і у інших, на аукціонах, і ціни порівнював. В НБУ, звісно, теж.
Так от, пан топікстартер виставляє ціни цілком в рамках вторинного ринку (в середньому, звісно, я не кожну монету моніторю). Крім того, можна торгуватися.
Перекупи не створюють монополію, монополія - це один продавець. А перекупів дуже багато. Зайдіть на той же Віоліті.
Тож так, ціна цілком може бути втричі більше за ціну НБУ. Бо в НБУ ви вже не купите. І це ціна у сотень продавців. Тобто це ринкова. Топікстаптер не благодійник продавати дешевше.
От і все.