Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: П'ят 05 лип, 2024 05:53

Shaman написав: за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

Полагаю вы не очень хорошо ориентируетесь в вопросах укр.нумизматики и не знаете какие процессы сейчас там происходят, что приводит к таким огромным ростам цен только вышедших монет. В качестве ликбеза: ещё весной источников где простой человек мог купить монетку по госцене было 5 - интернет магазин НБУ + 4 банка дистрибьютора - приват, тас, газмяс, рада. Причем более менее прозрачен этот процесс был лишь в НБУ там серебряные монеты разметали за секунды, недраги за 5-15 минут после появления их в продаже. Что-то похожее пытался сделать и там, но он периодически менял правила и его магазин часто не работал. То есть для покупки монет в 4 банках дистрибуторах надо было либо иметь мохнатую лапу в самом банке либо занимать очередь в 5 утра в день когда в банке открывались продажи в надежде что монет хватит. Но в этой системе работало одно правило - банки дистрибьюторы не имели права продавать монеты дороже розничной цены НБУ. То есть так или иначе, при перекупах, лохматых лапах, постоянным задержкам начала продаж в НБУ (когда кто-то как будто специально даёт продать подороже новинки определенному кругу продаванов которые предлагают на продажу сотни экземпляров новинки при условии что эти монеты ещё нигде официально не продавались) и т.п. все равно у простого человека шанс купить монетку по цене НБУ был. Правда лишь у людей живущих по сути в областных центрах где есть банки дистрибьюторы - остальная часть коллекционеров могла уповать лишь на везение в магазине НБУ где в любом случае выходила переплата на доставке (50 грн. Укрпочта или 70 Новая). И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше.