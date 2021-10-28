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Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16
WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
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Shaman
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