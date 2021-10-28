Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16
WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:24
Давно не осуществляется. Года так с 2019 кажется прекратили продавать в теруправах даже тех которые не подпадали под закрытие и продолжают работать до сих пор (их там осталось 6 или 7 из 25 ранее существовавших). Если не ошибаюсь последняя точка продаж оставалась в Киеве на Подоле, но по причине ковида ее работу вначале приостановили, а потом кажется так и не открыли (не могу со 100% гарантией это утверждать - не был в НБУ на Подоле очень давно)
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