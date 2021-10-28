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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16

WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:24

  Shaman написав:WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?

Давно не осуществляется. Года так с 2019 кажется прекратили продавать в теруправах даже тех которые не подпадали под закрытие и продолжают работать до сих пор (их там осталось 6 или 7 из 25 ранее существовавших). Если не ошибаюсь последняя точка продаж оставалась в Киеве на Подоле, но по причине ковида ее работу вначале приостановили, а потом кажется так и не открыли (не могу со 100% гарантией это утверждать - не был в НБУ на Подоле очень давно)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:12

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Батьківське щастя" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; тамподрук

Тираж станом на 07/24: 5000 шт.

Дата введення в обіг: 29.04.2024

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Пам’ятна монета “Батьківське щастя” присвячена найдорожчому в житті – щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 4749 грн.

Гарна та перспективна монета. Хороший подарунок.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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