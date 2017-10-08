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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Чет 14 вер, 2017 17:59
Карточка для расчетов в Интернете или виртуальная карта
Здравствуйте!Какая сейчас ситуация с виртуальными картами в каких банках их выдают.Спасибо за ответ
Додано: Суб 23 гру, 2017 11:04
Я користуюсь приват, мене все влаштовує, хоча зпочатку була прискіплива.
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:09
Re: Карточка для расчетов в Интернете или виртуальная карта
на яку карту можна зарахувати валюту з кеш-бечного сервісу
ось так :(
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:40
Re: Карточка для расчетов в Интернете или виртуальная карта
Кошильок вебмані у $, картами нецікавився.
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