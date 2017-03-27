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ОНОВЛЕНО Представник банку 27-3-2017
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2013 11:21
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Додано: Чет 11 лип, 2013 09:30
С 01/11/2016 не являются официальными представителями банков в форуме.
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Додано: П'ят 25 кві, 2014 13:25
Тема создана без голосования, так как НБУ не обслуживает клиентов (не смотря на исключения).НБУ - Національний банк України
С ув.
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Додано: Чет 19 лют, 2015 10:31
Если что-то потерялось:
Поиск по форуму search.php
Поиск по всему сайту http://finance.ua/search
С ув.
P.S. либо через форму обратной связи http://finance.ua/ua/feedback
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Додано: Пон 18 кві, 2016 13:47
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Додано: Вів 01 лис, 2016 19:02
Обновление:
Теперь сообщения официального представителя банка подсвечиваются.
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Додано: Вів 14 бер, 2017 14:36
Банк Пивденный
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Додано: Пон 27 бер, 2017 16:38
Банк ПУМБ
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:03
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