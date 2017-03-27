RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОНОВЛЕНО Представник
банку 27-3-2017

ОНОВЛЕНО Представник банку 27-3-2017
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2013 11:21

ОНОВЛЕНО Представник банку 27-3-2017

БМ БАНК
Тема: БМ Банк
Представитель: БМ БАНК

Диамантбанк
Тема:ДІАМАНТБАНК
Представитель банка Diamantbank

Банк Кредит Днепр
Тема: Кредит Днiпро
Представитель:
Банк Кредит Дніпро

Проминвестбанк (ПИБ)
Тема: Промінвестбанк
Представитель: Prominvestbank

Банк Траст / Bank Trust
Тема: Траст
Представник банку: TRUSTConsultant

ТАСкомбанк
Тема: ТАСКомбанк
Представитель: TASCOMBANK

Альфа-Банк
Тема: Альфа-Банк
Представитель: Alfa_Bank

Банк Пивденный
Тема: Південний
Представитель: bank_pivdenny

ПриватБанк
Тема: Приватбанк
Представитель: PrivatBank

Банк ПУМБ
Тема: ПУМБ
Представник: PUMB
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2013 09:30

Представитель банка до 01.11.2016 года

С 01/11/2016 не являются официальными представителями банков в форуме.

Дельта Банк
Тема: Дельта
Представитель: Delta official

Платинум Банк
Тема: Платинум Банк
Представитель: Platinum Bank

Сбербанк России
Тема:Сбербанк Росії
Представитель:Mariiasbrf
Представитель: anna_sbrf
Представитель: viktoriiasbrf

Финансовая инициатива
Тема Фінансова ініціатива (the Bank)
Представитель finin


ВиЭйБи
Тема: VAB Банк
Представитель: VAB_Bank

Кредитпромбанк
Тема: Кредитпромбанк


Форум Банк
Тема: Форум
Представитель: Форум Банк

Банк Форвард (Русский стандарт)
Тема: Банк Форвард
Представитель: Support BForward

Правэкс-Банк
Представитель: Sergey SA
обновление
Представитель: ПРАВЭКС-БАНК
Тема: Правекс-Банк

Ситикомерцбанк
Тема: Городской коммерческий банк CityCommerce Bank
Представитель: Михаил_CCB

Банк Глобус
Тема: Банк Глобус
Представитель: ПАТ КБ ГЛОБУС

Фидо Банк (Эрсте Банк, Фидокомбанк)
Фідокомбанк (Ерсте)
Фідо (СЕБ) Банк
Юля Кіндра


УкрCиббанк
Тема: УкрСиббанк
Представитель: USB

АВАНТ-БАНК
Тема: АВАНТ-БАНК
Представитель: PressAvant


АКТАБАНК
Тема: Актабанк
Представитель: AktaBank


МИХАЙЛОВСКИЙ
Тема: Банк Михайлівський
Представитель: БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ
Пляка знає


Украинский финансовый мир
Тема Український Фінансовий Світ (УФС)
Представник УФМ Банк
Український Фінансовий Світ (УФС)
Тема Український Фінансовий Світ (УФС)
Представитель: paneugen

Актив-Банк
Тема Актив-Банк
Представитель Актив-банк

Банк Национальный кредит
Тема: НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ
Представитель: BNC

Финансы и Кредит
Тема: Финансы и Кредит
Представитель: FC_Bank

ДиВи Банк
Банк ДІВІ БАНК
Представитель DVBank

Укрсоцбанк
Unicredit
Представитель: ПАО Укрсоцбанк
Тема: Укрсоцбанк UniCredit
Информация будет дополнятся по мере получения информации.

Пиреус Банк Piraeus Bank
Представитель: Piraeus Bank
Тема: Піреус Банк МКБ

КСГ Банк, KSG Bank
Представитель: KSG_BANK
Тема: КСГ Банк


Радикал Банк
Тема: Радикал банк


Артем Банк
Представитель Артем-Банк
Тема: Артем
Представитель: Andrey_Gold

Конкорд Банк
Представитель: Конкорд Банк
Тема: Конкорд

РАДАБАНК
Тема банка: Радабанк
Представник банку РАДАБАНК

МЕГА Банк
Мегабанк
kapitulskyag

Банк Богуслав
Тема: Богуслав
представитель банка: Boguslav

Ідея Банк
Тема: Идея Банк
Представитель: Експерт Idea Bank

Ощадбанк
Тема: Ощадбанк
Представитель: OschadbankUA
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2014 13:25

Тема создана без голосования, так как НБУ не обслуживает клиентов (не смотря на исключения).

НБУ - Національний банк України

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2015 10:31

Если что-то потерялось:
Поиск по форуму search.php
Поиск по всему сайту http://finance.ua/search

С ув.

P.S. либо через форму обратной связи http://finance.ua/ua/feedback
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2016 13:47

Банки живут здесь:
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Банки банкроты переезжают сюда:
Банки Банкрути

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2016 19:02

Обновление 01-11-2016

Обновление:
Теперь сообщения официального представителя банка подсвечиваются.

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2017 14:36

К нам присоединился еще один представитель банка

Банк Пивденный
Тема: Південний
Представитель: bank_pivdenny
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2017 16:38

Офіційний представник банку

Банк ПУМБ

Тема: ПУМБ

Представник: PUMB
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 14.09.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:03

Представники банку 2020

Альфа-Банк
Тема: Альфа-Банк
Представник: Alfa_Bank

А-Банк
Тема: А-Банк
Представник: A-Bank

Ідея Банк
Тема: Идея Банк
Представник: Idea Bank

Universal Bank
Тема: Universal Bank
Представник: Universal Bank

Форвард Банк Forward Bank
Тема: Банк Форвард
Представник: Support BForward

Укргазбанк
Тема: Укргазбанк
Представник: Укргазбанк

Юнекс Банк
Тема: Юнекс Банк
Представник: unex_bank_press
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 14.09.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, kostya77, lubopytnaya і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (284)
21.01.2020 17:02
EximBonus Bot (1002)
21.01.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.