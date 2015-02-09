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ФОП и текущие счета физлица

ФОП и текущие счета физлица
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 12:42

  techtrans написав:в этом году себе и жене открыл счета в пенс. фонде


Что имеется в виду - добровольное страхование?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 12:48

НПФ - не СК

freeze
НПФ - негосударственные пенсионные фонды.
https://minfin.com.ua/questions/npf/3/
Не путать со страховыми компаниями. НПФ осуществляют не функцию страхования, а функцию накопления.
techtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 17:12

  techtrans написав:freeze
НПФ - негосударственные пенсионные фонды.
https://minfin.com.ua/questions/npf/3/
Не путать со страховыми компаниями. НПФ осуществляют не функцию страхования, а функцию накопления.


Ну, вы рисковый, конечно. Как бы есть много вариантов наверняка что-то отложить себе к пенсии. А НПФ - экзотика пока.

По идее вы привели верную цитату, что со счета ФОПа можно снимать только себе, а оплачивать только по непосредственной деятельности как ФОП.
Если платите какому-то другому физлицу то вы берете на себя функцию налогового агента, и должны удерживать 18 подоходный и полтора военный, и сдавать отчет 1-ДР. Дешевле - перебросить на себя как физлицо и уже от имени физлица платите.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 00:57

freeze
Типа таво... :evil:
Спасибо! Хорошо, что подождал.
techtrans
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 11:56

  techtrans написав:На свой счет со счета ФОП деньги ушли спокойно. На ее счет :? - меня сначала интересует, а как это будет считаться по налогам, что типа это ее доход и она должна с этих средств платить НДФЛ?


нет, ндфл будет обязана уплатить не ваша жена, а Вы - как ФОП.
И отчитаться в налоговую тоже будете обязаны Вы, а не ваша жена.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:07

Re: ФОП и текущие счета физлица

Здравствуйте. Я ФОП 3й группы, плательщик единого налога. После оформления ФОП был открыт расчетный счет в банке, куда мне будут поступать средства за мою деятельность. Сегодня я открыл в банке себе обыкновенную дебетовую карту для того, чтобы с расчетного счета переводить на неё деньги и пользоваться этой картой для снятия наличных, оплаты в магазине и т.д. При открытии этого карточного счета в банке его передали в налоговую. Соответственно, вопрос - переводы на эту карту с расчетного счета будут облагаться налогом? И нужно ли подавать отчетность за такой карточный счет? Буду рад консультациям.
starovoyt107
 
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