Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 10:40

  Hotab написав:Investor_K

А де ріелтори


По цю сторону ф. камери

Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:48

  UA написав:
  Damien написав:Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили.
А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.

Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть?
Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів.
Проклята територія.

Прокуратура крышевала как именно? Они никак не легализовывали УКО, просто не трогали "прямо здесь и сейчас" без всяких гарантий на будущее. Ну примерно как выйти из бусика незламности без посещения ТЦК и гарантий что завтра не случится то же самое.
Уверен, что 99,5% из всех инвесторов УКО отлично понимали куда они лезут, информации об этом после 2010г лилось много в инете, предупреждали из каждого утюга. Но жадность плюс примеры достройки и введения отдельных ЖК в эксплуатацию через суд - побеждали.
Понятно, что когда уже "не получилось", то начинают включать дурачка и изображать из себя жертв.
Damien
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:00

  Vadim_ написав:У Дніпрі , наразі (2021 року побудови , монолітно-каркасне,не центр але і не окраіна, ремонт як для себе) за 25-ть але , за повноцінну студію з двома спальнями , загальна 60+ м.кв.
І в кілометрі від квіточки, бюджетне але новострой 2018 року, не монолітно -каркасне але стіни наружні у дві цеглини + минвата + лицьова цегла, +- та площа, 20-ть, можливо навіть легко 21-22 так як автономне газдвуконтурний котел але біженці а я добрий


Грани и Счастливый,не так ли? Обе новостройки, монолитнокаркасная- Грани, кирпич с газовым котлом-это точно Счастливый. И как раз километр друг от друга.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:35

НА ПОЗНЯКАХ ЧОЛОВІК ПЕРЕТВОРИВ ДВІР НА ПЛАТНУ ПАРКОВКУ ТА ЗАРОБЛЯЄ ПОНАД 2000 ДОЛАРІВ ЩОМІСЯЦЯ © https://kiev.tram.news/ukr/news/city-ne ... omisjatsja
Забудовники не раз пропонували власникам продати ділянки, але деякі господарі відмовляються. Мудре рішення, особливо зважаючи на те, що забудовники, ймовірно, пропонували розрахуватися наданням квартири з додатковою мізерною доплатою. А тепер власник обійстя - у шоколаді. Хоча, на мою думку, це проблема, і її слід вирішувати міській владі. Псується загальний вигляд мікрорайону тощо.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:45

Оренда житла в Європі: нові правила, які відчують навіть українці
https://24tv.ua/realestate24/yes-zaprov ... a_n2935469
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 18:43

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Здав своє передмістя за 12 тис.
Продавалось 6 міс. Продати нереально.
Вирішив поки здати.
Здалась за 1 тиждень.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:52

За два роки зіпсували квартиру: що побачили власники після орендарів
https://24tv.ua/realestate24/orendari-z ... o_n2996607
Зазвичай, куди не цілуй орендаря, скрізь - дупа. Але трапляються винятки, У мене - доволі часто. Заставна сума може бути запобіжником для клієнтів-нехлюїв, але у наших умовах вона, як правило, обмежується місячною орендною ставкою і здебільшого виявляється недостатньою. Тому головним чинником безпеки щодо "якості" винаймачів залишається інтуіція і досвід орендодавця.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:34

Цю тему уже обговорювали на сусідній профільній гілці, але щодо окремих словосполучень у статті виникло питання.
"Чорна" оренда квартир під ударом: штрафи до 170 тисяч гривень і податки – чи виростуть ціни? https://24tv.ua/realestate24/zakonoproe ... i_n3006811
Зокрема, "Виникають нові "гібридні" моделі, часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати. Тобто замість прозорості може з'явитися ще більша обережність і недовіра". Що це таке за визначенням? І як ці "набори слів" можуть допомогти податковому ухилянту обійти закон без подальших санкцій з боку ДПС?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:09

  ihorkyiv написав:часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати

Договір на меншу суму, договір на кілька місяців з усною пролонгацією, частково готівка чи розкидання платежів на різні картки, та навіть бартер (ремонт в рахунк оренди чи оновлення меблів і техніки) тощо.

А взагалі після фрази "Якщо доходи від оренди житла є систематичними, потрібно реєструвати ФОП і сплачувати податки відповідно до обраної групи" можна не читати.
Natt
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:15

  Natt написав:
  ihorkyiv написав:часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати

Договір на меншу суму, договір на кілька місяців з усною пролонгацією, частково готівка чи розкидання платежів на різні картки, та навіть бартер (ремонт в рахунк оренди чи оновлення меблів і техніки) тощо.

А взагалі після фрази "Якщо доходи від оренди житла є систематичними, потрібно реєструвати ФОП і сплачувати податки відповідно до обраної групи" можна не читати.

потужно, дуже
Vadim_
