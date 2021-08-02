RSS
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 16:17

  Hotab написав:
  Damien написав:
  ihorkyiv написав: Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла".

Нарисуй хотя бы одну рабочую схему поимки налогового ухилянта. Я пока даже придумать такое не могу

Прибрати можливість здавати в оренду «фізичній особі» .
З усіма отими «сплачу в наступному році».
Не знаю деталі, але мені постійні орендодавці (подобово по роботі) сказали, що їх так притисли з офіціозом, що подобова оренда з видачею документів стала роботою в нуль.

или потребитель платит или в картонной коробке под мостом
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4710
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:07

Vadim_ Це радше не «повернення соціалізму», а спроба запровадити соціальні інструменти в межах ринку — соціальна оренда та оренда з викупом давно працюють у Європі. Питання не в самій ідеї, а в реалізації: якщо критерії будуть прозорими й цифровими — система може працювати. Якщо розподіл піде «вручну», ризики корупції справді великі.
dimabarcuk840
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 22:20

Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 01:51

  Хомякоид написав:
  cherchiltank написав:Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)

А які варіанти?)


Хто цей сміливець сидіти в холоді без комунальних послуг ?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 10:02

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:44

  Wirująświatła написав:Зображення


Цє перемога. Оренда квартири в Києві менше ніж 200 євро
Хомякоид
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3188 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:36

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Иди сними хату за двИста у месяц и шоб кошачьей мочой не пахло и прусаков не было.
Ну и шоб метро под боком, хотя и там забусярить могут, не только на 15ти минутном 3х километровом подходе к нему через промзону с садистами-людоловами
Реально - Трибека поздняки со жлобремонтом собиралась под запах аэрационных полей сдавать 9 лет назад за 6000(200€ примерно), прошло 9 лет - на ПОХе какие цены на 1К 35метров в домах где не замёрзла каналья? Ну и со светом хоть 2 через 9.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:53

была когда то (давно) мысля переехать с Ирпеня на трою. При одинаковой цене м2 получалось до метро ближе. Хорошо что не переехал. В Ирпене аренда странно выросла.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:00

  Wirująświatła написав:была когда то (давно) мысля переехать с Ирпеня на трою. При одинаковой цене м2 получалось до метро ближе. Хорошо что не переехал. В Ирпене аренда странно выросла.


на ветке флудят персонажи НЕ ИМЕЮЩИЕ НИКАКОГО отношения к теме ветки

ну разве что черчильтанкист но его "прелесть возле республиканского" была тут рассмотрена еще до войны с вердиктом жестяковый жлобский неликвид :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14299
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:11

  cherchiltank написав:Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)

прусаки с ног не сбивают?
пришлось как то пожить в москве,и район солидный , 500 метров до Останкинского ТЦ, забытая на столе морковка практически съедалась в 0 за ночь прусаками
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4710
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
