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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:21
harry_ написав:
Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.
Ніхто і не заставляє сюди нести.
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