Краткое содержание

- Исполняющая обязанности генерального прокурора Бланш заявила, что администрация Трампа не будет продвигать выделение 1,8 миллиарда долларов на «вооружение».

- Бланш заявляет, что соглашение, запрещающее проведение в будущем проверок налоговой отчетности Трампа за прошлые годы, останется в силе.

- Законодатели-республиканцы потребовали ясности относительно судьбы фонда.

ВАШИНГТОН, 2 июня (Reuters) - Администрация Трампа отказывается от президентского фонда в размере 1,8 миллиарда долларов, предназначенного для «вооружения», заявил во вторник исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш законодателям после редкой негативной реакции со стороны сенаторов-республиканцев.

«Мы не будем продолжать работу над этим фондом», — сказала Бланш. «И точка».

Однако Бланш также сообщила законодателям, что соглашение с Трампом, запрещающее в будущем проверку его или его семьи налоговых деклараций за прошлые периоды, останется в силе.

Фонд возник в результате юридического соглашения между президентом Дональдом Трампом и Министерством юстиции, урегулировавшего беспрецедентный иск Трампа против Налоговой службы США на сумму 10 миллиардов долларов по поводу предполагаемого ненадлежащего обращения с его налоговыми документами.

..........Фонд в размере 1,776 миллиарда долларов предназначался для выплат людям, которые утверждали, что стали жертвами злоупотреблений со стороны правительства, и Бланш разозлил сенаторов в прошлом месяце, когда отказался гарантировать исключение из него лиц, напавших на полицейских во время беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года.

.....«Целью фонда было продолжение процесса исправления ошибок, допущенных предыдущими администрациями, но, учитывая крайнее непонимание этого вопроса, Министерство юстиции не будет продолжать работу с этим фондом», — заявила пресс-секретарь Эмили Ковингтон.