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Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Суб 13 січ, 2018 00:14
maxim2014 написав:
притом депозита достаточно на один раз, что бы обслуживание стало бесплатным на всегда.
А вот эта фишка еще работает? Сейчас я смотрю, карты MasterCard World уже нету, вместо нее сейчас Универсальная Gold.
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Mavr
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Додано: Чет 18 січ, 2018 09:44
Какая долларовая или гривневая карта для заграничной налички сейчас лучше? (Про оплату терминалом не надо рассказывать, и так всё понятно.) Выбор из:
- А-банк универсальная/КДВ (комиссия 2%)
- Приватбанк (вроде так же 2%)
- Альфа-банк пакетные дебетки (1% за конвертацию, нет комиссии в пределах небольших сумм, но, по отзывам, проблемы с курсообразованием даже без участия гривны)
- депозитка Укрэксимбанка (1% за конвертацию, что с курсами - тайна, покрытая мраком/ Поправка: 2% + 3 USD видимо ещё вдобавок к конвертации)
- Что-нибудь из ПУМБа (кажется, ничего достойного нет вообще, но не уверен)
- Монобанк (2%, с курсами, вроде, более-менее прилично, но нет долларовых)
- Ещё варианты?
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M-Audio
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:36
Mavr написав: maxim2014 написав:
притом депозита достаточно на один раз, что бы обслуживание стало бесплатным на всегда.
А вот эта фишка еще работает? Сейчас я смотрю, карты MasterCard World уже нету, вместо нее сейчас Универсальная Gold.
ворлд давали за 100 грн в придачу к голду
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maxim2014
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:48
M-Audio написав:
Какая долларовая или гривневая карта для заграничной налички
сейчас лучше? (Про оплату терминалом не надо рассказывать, и так всё понятно.) Выбор из:
- А-банк универсальная/КДВ (комиссия 2%)
- Приватбанк (вроде так же 2%)
- Альфа-банк пакетные дебетки (1% за конвертацию, нет комиссии в пределах небольших сумм, но, по отзывам, проблемы с курсообразованием даже без участия гривны)
- депозитка Укрэксимбанка (1% за конвертацию, что с курсами - тайна, покрытая мраком/ Поправка: 2% + 3 USD видимо ещё вдобавок к конвертации
)
- Что-нибудь из ПУМБа (кажется, ничего достойного нет вообще, но не уверен)
- Монобанк (2%, с курсами, вроде, более-менее прилично, но нет долларовых)
- Ещё варианты?
З власного досвіду минулого літа, в Болгарії дешевше вийшло зняти з Уні Привата за 2%, ніж з Ультри Альфи за 1% .
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maxprofit
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