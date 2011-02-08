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Платёжные карты для
зарубежных поездок

Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:14

  maxim2014 написав:притом депозита достаточно на один раз, что бы обслуживание стало бесплатным на всегда.


А вот эта фишка еще работает? Сейчас я смотрю, карты MasterCard World уже нету, вместо нее сейчас Универсальная Gold.
Mavr
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:44

Какая долларовая или гривневая карта для заграничной налички сейчас лучше? (Про оплату терминалом не надо рассказывать, и так всё понятно.) Выбор из:
- А-банк универсальная/КДВ (комиссия 2%)
- Приватбанк (вроде так же 2%)
- Альфа-банк пакетные дебетки (1% за конвертацию, нет комиссии в пределах небольших сумм, но, по отзывам, проблемы с курсообразованием даже без участия гривны)
- депозитка Укрэксимбанка (1% за конвертацию, что с курсами - тайна, покрытая мраком/ Поправка: 2% + 3 USD видимо ещё вдобавок к конвертации)
- Что-нибудь из ПУМБа (кажется, ничего достойного нет вообще, но не уверен)
- Монобанк (2%, с курсами, вроде, более-менее прилично, но нет долларовых)
- Ещё варианты?
M-Audio
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 23.03.11
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:36

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

Mavr написав:
  maxim2014 написав:притом депозита достаточно на один раз, что бы обслуживание стало бесплатным на всегда.


А вот эта фишка еще работает? Сейчас я смотрю, карты MasterCard World уже нету, вместо нее сейчас Универсальная Gold.
ворлд давали за 100 грн в придачу к голду
maxim2014
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 19.09.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:48

  M-Audio написав:Какая долларовая или гривневая карта для заграничной налички сейчас лучше? (Про оплату терминалом не надо рассказывать, и так всё понятно.) Выбор из:
- А-банк универсальная/КДВ (комиссия 2%)
- Приватбанк (вроде так же 2%)
- Альфа-банк пакетные дебетки (1% за конвертацию, нет комиссии в пределах небольших сумм, но, по отзывам, проблемы с курсообразованием даже без участия гривны)
- депозитка Укрэксимбанка (1% за конвертацию, что с курсами - тайна, покрытая мраком/ Поправка: 2% + 3 USD видимо ещё вдобавок к конвертации)
- Что-нибудь из ПУМБа (кажется, ничего достойного нет вообще, но не уверен)
- Монобанк (2%, с курсами, вроде, более-менее прилично, но нет долларовых)
- Ещё варианты?

З власного досвіду минулого літа, в Болгарії дешевше вийшло зняти з Уні Привата за 2%, ніж з Ультри Альфи за 1% .
maxprofit
 
Повідомлень: 573
З нами з: 19.11.08
Подякував: 572 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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