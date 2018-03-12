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Платёжные карты для
зарубежных поездок

Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.

Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!

Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:25

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

Приват вернул назад опцию подачи заявок при использовании картой заграницей (не касается интернет-оплат).

С аналогичным функционалом смотрите в сторону mono, но у них нет карт с кредитным BIN (все Debit).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:26

  stuermer01 написав:Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.

Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!

Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?

У каждого банка есть какой то свой "маразм", если ехать за рубеж и не проверить установленные лимиты, то проблемы возникнут в любом банке.
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:41

  Stringer написав:и карт с магнитной полосой любого банка

Хм...
А разве бывают карты без магнитной полосы ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 04:35

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

mustbe, да. Только чиповые [и с поддержкой бесконтакта].
MASolomko
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  #<1 ... 891011
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