Платёжные карты для зарубежных поездок

Додано: Чет 22 лис, 2018 13:51

romanauscas написав: Если кредитка уже есть и на ней много покупок ОЧ, то Уни-Gold просто привяжется к этому счету? Если кредитка уже есть и на ней много покупок ОЧ, то Уни-Gold просто привяжется к этому счету?

romanauscas написав: Лимит по карте с таким же скрипом будут поднимать, как и по Уни-бомж? Лимит по карте с таким же скрипом будут поднимать, как и по Уни-бомж?

Mavr написав: А вот я открыл допустим, как мне их уведомить что меня надо перевести из платного голда в бесплатный? А вот я открыл допустим, как мне их уведомить что меня надо перевести из платного голда в бесплатный?

Mavr написав: Как вообще посмотреть плачу я эти взносы или нет? Как вообще посмотреть плачу я эти взносы или нет?

бульбик написав: В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту??? В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту???

В 99%, что да. Её карту перевыпустят с обычной на бомж-GOLD и класс карточного счёта станет золотым.В дальнейшем ей смогут выпускать карты или золотые, или карты с индивидуальным дизайном (хотя у меня по КдВ даёт выпустит именные обычные, но из КдВ у меня нет золотых).Разницы не заметил.Единственное по золотым картам лимит по самой карте больше можно поставить и лимит на оплату частями.Если предлагают золотую Уни, то берите пока дают бесплатно.После открытия депозита должно пройти минимум 3 дня, потом на сайте надо отслеживать объявление.В начале месяца снимаеться оплата. Если есть на руках Уни и КдВ, то оплата будет сниматься с Уни.Я бы выбрал Приват. Многие вещи можно делать удаленно без похода в отделение. Это упростить обслуживание счёта заграницей.Для постраховки ещё оформил карту другого банка.