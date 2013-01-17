Світова економіка, тенденції

vitaliiangel написав:мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
Китай? комунізм? вдалий жарт.
комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії...
vitaliiangel написав:Shaman ты как с другой планеты.
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
а де сказано, що корупції немає. ой не певен, за що ж там смертна кара?
та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
1. В Китаї особливий вид корупції. В них так звана культура "конверта": йдеш до боса щось просити - обов'язково береш конвертик з 100 Юанів... 2. За всю Україну не скажу, але мама торгувала на базарі із 90-х і десь після 1998 року, як ввели єдині податки, до неї податкова ні разу не приходила. Лише із коронавірусом, коли вона неправильно закрила ФОП, її побрили за несплату ЄСВ... 3. Та і вуйко зі своєю фірмою до певного рівня (коли оборот перестав влазити в 2 ФОП) теж нікому не був потрібний, а от уже далі почалось віджимання бізнесу.
Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
як ти все добре пишеш - гадаєш в Китаї чужинці сидять? чи свої, які знають що треба робити для торгівлі?
Квазиліберальна модель, як і будь-яка теорія соціального дарвінізму, але як і біологічна еволюція, завжди є перемогою сильних над слабкими. Сильна економіка над слабкою економікою. Сильна валюта над слабкою. Сильний продюсер перед слабким продюсером і так далі. Саме з цієї причини тотальна лібералізація міжнародної торгівлі, обміну валют тощо призводить до того, що багаті країни стають багатішими, а бідні продовжують залишатися бідними. У цій моделі слабкі країни підходять до простих товарних циклів, а багаті додають додаткову вартість структурі свого валового продукту. Це як випустити молодого боксера проти професіонала, чемпіона району проти Тайсона. Звичайно, автаркі, як протилежність тотальній лібералізації, теж несе свої ризики: немає конкуренції - немає тону розвитку та вдосконалення. Ось чому розумні країни завжди знаходять баланс, а дурні впадають в ту чи іншу крайність. Зверніть увагу на інфографіку. Різке зростання доларизації банківської системи Аргентини після приходу Мілея до влади: активи населення в доларі зросли з 14 мільярдів до 29 мільярдів доларів, або майже вдві Але це не збільшення заощаджень в цілому, а просто перехід на долар. До речі, паралельно в Аргентині відбувається деіндустріалізація, плюс дуже швидкий перехід на аграрну сировину. Ну, заодно десоціалізація, наприклад, скасування субсидій на вищу освіту. Загалом все класично.
МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.
Головні тези:
✔️Світова економіка уникла рецесії внаслідок синхронного посилення монетарної політики більшістю країн світу для боротьби з інфляцією. ✔️Економічне зростання залишатиметься стабільним, утім не надто вражаючим. Прогноз зростання глобального ВВП на 2024 - 2025 рр. залишено на рівні 3,2%, що відповідає квітневим оцінкам поточного року. 10 – річчя перед глобальною пандемією світова економіка зростала із середніми темпами 3,7%, минулого року – 3,3%. ✔️У розрізі країн з розвиненою економікою, у порівнянні з квітнем погіршено прогноз для ФРН на 2024 рік з 0,2% до 0%, на 2025 рік з 1,3% до 0,8%. Прогноз для Єврозони в цілому на 2024 рік стабільний (0,8%), на 2025 рік – погіршено з 1,2% до 1,5%. Прогноз на 2024 рік для Японії погіршено з 0,9% до 0,3%. Уповільнення динаміки ВВП в окремих розвинених країнах компенсовано насамперед більшими темпами економічного зростання у США (на 2024 рік з 2,7% до 2,8%, на 2025 рік – з 1,9% до 2,2%). ✔️По країнам із ринками, що формуються, прогноз для Китаю покращено на 2024 рік з 4,6% до 4,8%, на 2025 рік з 4,1% до 4,5%, Індії – на 2024 рік з 6,8% до 7%, на 2025 рік – без змін (6,5%). Прогноз для росії на 2024 рік покращено з 3,2% до 3,6%, на 2025 рік погіршено з 1,8% до 1,3%. ✔️Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі). ✔️Глобальна інфляція майже переможена. Після пікових значень у 9,4% у ІІІ кварталі 2022 (рік-до-року) зараз прогнозується, що до кінця 2025 року загальний рівень інфляції досягне 3,5%, що нижче за середній рівень у 3,6% в період з 2000-2019 рр. ✔️Повернення інфляції до рівнів, близьких до цільових показників центральних банків, створює можливість для необхідного потрійного повороту у економічній політиці. ✔️Перший поворот вже відбувається. Це пом’якшення грошово- кредитної політики ключовими центральними банками світу. Це підтримає економічну активність і покращить фінансові умови для країн із ринками, що формуються. ✔️Другий поворот пов'язаний із бюджетно-податковою політикою. Після багатьох років експансіоністської фіскальної політики настав час стабілізувати динаміку боргу та відновити необхідні бюджетні резерви. Динаміку держборгу у найбільших світових економіках США та Китаї є нестійкою, а поточні бюджетні плани не забезпечують її стабілізацію. ✔️Третій (найбільш важкий) поворот пов'язаний із реалізацією структурних реформ, направлених на зростання багатофакторної продуктивності економіки. Часто такі реформи є соціально непопулярними, що вимагає не просто покращення комунікацій, а надання справедливих і таргетованих компенсацій для соціально – вразливих верств населення. ✔️Основні ризики для глобальної економіки: ескалація регіональних конфліктів, надто тривале збереження жорсткої монетарної політики, можливе відновлення волатильності на фінансових ринках з негативними наслідками для ринків суверенного боргу, більш глибоке зниження зростання в Китаї і тривале посилення протекціоністської політики.