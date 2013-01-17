Світова економіка, тенденції

МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.



Головні тези:



✔️Світова економіка уникла рецесії внаслідок синхронного посилення монетарної політики більшістю країн світу для боротьби з інфляцією.

✔️Економічне зростання залишатиметься стабільним, утім не надто вражаючим. Прогноз зростання глобального ВВП на 2024 - 2025 рр. залишено на рівні 3,2%, що відповідає квітневим оцінкам поточного року. 10 – річчя перед глобальною пандемією світова економіка зростала із середніми темпами 3,7%, минулого року – 3,3%.

✔️У розрізі країн з розвиненою економікою, у порівнянні з квітнем погіршено прогноз для ФРН на 2024 рік з 0,2% до 0%, на 2025 рік з 1,3% до 0,8%. Прогноз для Єврозони в цілому на 2024 рік стабільний (0,8%), на 2025 рік – погіршено з 1,2% до 1,5%. Прогноз на 2024 рік для Японії погіршено з 0,9% до 0,3%. Уповільнення динаміки ВВП в окремих розвинених країнах компенсовано насамперед більшими темпами економічного зростання у США (на 2024 рік з 2,7% до 2,8%, на 2025 рік – з 1,9% до 2,2%).

✔️По країнам із ринками, що формуються, прогноз для Китаю покращено на 2024 рік з 4,6% до 4,8%, на 2025 рік з 4,1% до 4,5%, Індії – на 2024 рік з 6,8% до 7%, на 2025 рік – без змін (6,5%). Прогноз для росії на 2024 рік покращено з 3,2% до 3,6%, на 2025 рік погіршено з 1,8% до 1,3%.

✔️Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі).

✔️Глобальна інфляція майже переможена. Після пікових значень у 9,4% у ІІІ кварталі 2022 (рік-до-року) зараз прогнозується, що до кінця 2025 року загальний рівень інфляції досягне 3,5%, що нижче за середній рівень у 3,6% в період з 2000-2019 рр.

✔️Повернення інфляції до рівнів, близьких до цільових показників центральних банків, створює можливість для необхідного потрійного повороту у економічній політиці.

✔️Перший поворот вже відбувається. Це пом’якшення грошово- кредитної політики ключовими центральними банками світу. Це підтримає економічну активність і покращить фінансові умови для країн із ринками, що формуються.

✔️Другий поворот пов'язаний із бюджетно-податковою політикою. Після багатьох років експансіоністської фіскальної політики настав час стабілізувати динаміку боргу та відновити необхідні бюджетні резерви. Динаміку держборгу у найбільших світових економіках США та Китаї є нестійкою, а поточні бюджетні плани не забезпечують її стабілізацію.

✔️Третій (найбільш важкий) поворот пов'язаний із реалізацією структурних реформ, направлених на зростання багатофакторної продуктивності економіки. Часто такі реформи є соціально непопулярними, що вимагає не просто покращення комунікацій, а надання справедливих і таргетованих компенсацій для соціально – вразливих верств населення.

✔️Основні ризики для глобальної економіки: ескалація регіональних конфліктів, надто тривале збереження жорсткої монетарної політики, можливе відновлення волатильності на фінансових ринках з негативними наслідками для ринків суверенного боргу, більш глибоке зниження зростання в Китаї і тривале посилення протекціоністської політики.