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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:17

Aps Через ИБ можно пополнить депозит.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:34

Re: Вернум Банк

А когда тут сумма депо падает на карточный счет?
Или можно для ускорения самому в ИБ операцию полного снятия сделать?

ЗЫ. Уже упало и тело.
Aps
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Повідомлень: 1935
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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  #<1 ... 27282930
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