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Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:17
Aps Через ИБ можно пополнить депозит.
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Molchyn
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:34
А когда тут сумма депо падает на карточный счет?
Или можно для ускорения самому в ИБ операцию полного снятия сделать?
ЗЫ. Уже упало и тело.
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