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Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:40
budivelnik написав: Frant написав:
Повно таких
було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Ну-ну....
Будинок в 200 м2 в 2008 по собівартості коштував
0,1 млн доларів=0,5 млн грн=15 річних середіх зарплат
Зараз такий будинок коштує
0,08 млн доларів=2млн грн =17 річних зарплат
Так де подешевшало?
Пан Будівельник не може зрозуміти, що більше 100 000 чи 80 000 доларів? І 20 000 доларів - то не прибуток))) Бідолашний)))
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:43
andrijk777 написав: Frant написав:
Повно таких
було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
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Додано: Сер 06 лис, 2019 21:25
Frant написав: andrijk777 написав:
До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
Ще раз поясню для тугого, не вельми розумного пана, до якого слабо доходить написане.На ринку дуже мало будинків ціна яких менша ніж собівартість такого ж будинку.
Тобто будинку аналогічному даному, якщо його будувати зараз.
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Сер 06 лис, 2019 14:03
Frant
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