Ціни на нерухомість в містах і селах України

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Повно таких було! Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
До чого тут 2007-2008?? Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість. І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х. Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
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andrijk777 написав:До чого тут 2007-2008?? Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість. І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х. Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
Ще раз поясню для тугого, не вельми розумного пана, до якого слабо доходить написане. На ринку дуже мало будинків ціна яких менша ніж собівартість такого ж будинку. Тобто будинку аналогічному даному, якщо його будувати зараз.
Frant написав:Повно таких було! Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Ну-ну.... Будинок в 200 м2 в 2008 по собівартості коштував 0,1 млн доларів=0,5 млн грн=15 річних середіх зарплат Зараз такий будинок коштує 0,08 млн доларів=2млн грн =17 річних зарплат Так де подешевшало?
Пан Будівельник не може зрозуміти, що більше 100 000 чи 80 000 доларів? І 20 000 доларів - то не прибуток))) Бідолашний)))
Пан рахуючий в доларах - не в стані зрозуміти Найкращою реперною точкою є річний дохід... і пофіг скільки він у доларах Тому якщо вартість будинку в річних доходах збільшилась-то будинок став дорожчий.а що при цьому відбулось в доларах-для будинку не важливо. Нерухомість тому й називається нерухомістю,що її важко перемістити з місця на місце(можна,але переміщення коштує дорожче ніж сама нерухомість) .. Тому Яка різниця скільки коштує нерухомість в єнах(доларах/євро) якщо ні в Японію,ні в Європу ні в США її не перемістиш.
Тому ще раз Найсправедливішим розрахунком - є розрахунок в річному доході. а не в гривнях чи доларах.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69