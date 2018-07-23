Додано: Нед 22 лип, 2018 11:36

la9 написав: DjPavel написав: sens написав: все четко,потому что деньги Вы получили виртуально все четко,потому что деньги Вы получили виртуально

Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст? Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст?

думаю, что выдаст. только за 1%



ну или через депо думаю, что выдаст. только за 1%ну или через депо

Я в курсе, спасибо. У меня Конструктор + под 5.25%, который вот вот заканчивается и был успешно пополнен. Если депо нет, можно открыть на 1 месяц, чтобы не терять 1% - не вижу в этом большой проблемы, тем более что в БМ этот депозит в любом случае разрывается досрочно.