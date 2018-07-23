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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.4 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
41
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:52

В Украине работают только зарегистрированные по нашему законодательству банки, т.е. украинские юридические лица, а чьи они дочки, кто их акционеры - это уже другой разговор. Так что ВТБ там и здесь - разные банки независимо от состава акционеров.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:17

Re: БМ БАНК

  Фантом написав:Ну во первых, вопрос был какими каналами БМ пересылает деньги на ВТБ? С БМ на ВТБ. Не на Марфин, а в ВТБ. Ответ, внутрибанковскими. Точно также как УкрСоц переводит депозиты на Альфу, никаким СВИФТом там и не пахнет.
А во вторых, ВТБ и его дочка БМ таки российские государственные банки что в России, что в Украине. Если бы не аннексия Крыма и последующие санкции, то могли бы по окончанию депо выслать тебе деньги куда угодно, хоть в Россию, хоть в Катманду.


Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт.
Михалыч
 
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