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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 07:52
В Украине работают только зарегистрированные по нашему законодательству банки, т.е. украинские юридические лица, а чьи они дочки, кто их акционеры - это уже другой разговор. Так что ВТБ там и здесь - разные банки независимо от состава акционеров.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:17
Re: БМ БАНК
Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт.
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