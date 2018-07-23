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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 07:52
В Украине работают только зарегистрированные по нашему законодательству банки, т.е. украинские юридические лица, а чьи они дочки, кто их акционеры - это уже другой разговор. Так что ВТБ там и здесь - разные банки независимо от состава акционеров.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:17
Re: БМ БАНК
Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт. В своем ответе я лишь указал, что у меня при возврате на Марфин в выписке тоже не было указано, что это SWIFT перевод, а указано на английском, что это возврат депо как и в выписке в ВТБ, кроме того если это внутрибанковский перевод как Вы утверждаете зачем тогда БМ писать при переводе вклада на ВТБ примечание к переводу на английском, что видят вкладчики в своей выписке потом в ВТБ
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:30
Я так понимаю, Вы лично подписывали допсоглашение в БМбанке, на перевод депозита и процентов в ВТБ? Нет? Тогда откуда такая категоричность?
Лично мне в отделении БМ банка говорили что перевод будет внутрибанковским, и на замечание, что по Украине валютные переводы разрешены только СВИФТом. Сказали не брать в голову.
Как там было на самом деле, незнаю.
И да, у меня в выписке ВТБ возврат депозита из БМбанка на украинском языке.
Чтобы это значило?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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