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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 07:52
В Украине работают только зарегистрированные по нашему законодательству банки, т.е. украинские юридические лица, а чьи они дочки, кто их акционеры - это уже другой разговор. Так что ВТБ там и здесь - разные банки независимо от состава акционеров.
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kreuz
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:17
Фантом написав:
Ну во первых, вопрос был какими каналами БМ пересылает деньги на ВТБ? С БМ на ВТБ. Не на Марфин, а в ВТБ. Ответ, внутрибанковскими. Точно также как УкрСоц переводит депозиты на Альфу, никаким СВИФТом там и не пахнет.
А во вторых, ВТБ и его дочка БМ таки российские государственные банки что в России, что в Украине. Если бы не аннексия Крыма и последующие санкции, то могли бы по окончанию депо выслать тебе деньги куда угодно, хоть в Россию, хоть в Катманду.
Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт. В своем ответе я лишь указал, что у меня при возврате на Марфин в выписке тоже не было указано, что это SWIFT перевод, а указано на английском, что это возврат депо как и в выписке в ВТБ, кроме того если это внутрибанковский перевод как Вы утверждаете зачем тогда БМ писать при переводе вклада на ВТБ примечание к переводу на английском, что видят вкладчики в своей выписке потом в ВТБ
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Михалыч
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:30
Михалыч написав:
Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт. В своем ответе я лишь указал, что у меня при возврате на Марфин в выписке тоже не было указано, что это SWIFT перевод, а указано на английском, что это возврат депо как и в выписке в ВТБ, кроме того если это внутрибанковский перевод как Вы утверждаете зачем тогда БМ писать при переводе вклада на ВТБ примечание к переводу на английском, что видят вкладчики в своей выписке потом в ВТБ
Я так понимаю, Вы лично подписывали допсоглашение в БМбанке, на перевод депозита и процентов в ВТБ? Нет? Тогда откуда такая категоричность?
Лично мне в отделении БМ банка говорили что перевод будет внутрибанковским, и на замечание, что по Украине валютные переводы разрешены только СВИФТом. Сказали не брать в голову.
Как там было на самом деле, незнаю.
И да, у меня в выписке ВТБ возврат депозита из БМбанка на украинском языке.
Повернення депозиту згідно угоди 2017-XXXXX/DD від XX.XX.2017
Чтобы это значило?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:26
Фантом написав: Михалыч написав:
Нет, БМ Украины на ВТБ Украины переводят валюту через SWIFT, если Вы считаете что внутрибанковским переводом это ошибочное Ваше мнение, а не факт. В своем ответе я лишь указал, что у меня при возврате на Марфин в выписке тоже не было указано, что это SWIFT перевод, а указано на английском, что это возврат депо как и в выписке в ВТБ, кроме того если это внутрибанковский перевод как Вы утверждаете зачем тогда БМ писать при переводе вклада на ВТБ примечание к переводу на английском, что видят вкладчики в своей выписке потом в ВТБ
Я так понимаю, Вы лично подписывали допсоглашение в БМбанке, на перевод депозита и процентов в ВТБ? Нет? Тогда откуда такая категоричность?
Лично мне в отделении БМ банка говорили что перевод будет внутрибанковским, и на замечание, что по Украине валютные переводы разрешены только СВИФТом. Сказали не брать в голову.
Как там было на самом деле, незнаю.
И да, у меня в выписке ВТБ возврат депозита из БМбанка на украинском языке.
Повернення депозиту згідно угоди 2017-XXXXX/DD від XX.XX.2017
Чтобы это значило?
Сдаюсь......если они сделали в Вашем случае внутрибанковский перевод, то НБУ их ждет с проверкой, впрочем мы стучать не будем
может их пронесет
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Михалыч
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59
Может согласовано с НБУ в рамках закрытия БМ
Щось мені з ТАС "щастить"
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