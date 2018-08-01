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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 504505506507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.4 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
41
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:21

Re: БМ БАНК

  lubopytnaya написав:У Вас не было в ВТБ столбиков под 5,5%?


жиррр
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:22

Пишуть що ліквідності в банці не вистачає.
https://finclub.net/news/kolichestvo-na ... ankov.html
Напевне тому і не поспішають депо повертати.
Якщо нормативи будуть погіршуватись чи не може НБУ тут ввести ТА?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:03

Квесторе_поверніться
Лучше пусть вводят....
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:07

  pfauter написав:Квесторе_поверніться
Лучше пусть вводят....

и как это тебе поможет ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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