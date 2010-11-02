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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:21
Re: БМ БАНК
+50грн !
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:22
Пишуть що ліквідності в банці не вистачає.
Напевне тому і не поспішають депо повертати.
Якщо нормативи будуть погіршуватись чи не може НБУ тут ввести ТА?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 23:07
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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