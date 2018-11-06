Учитывая, что нотариус выплачивает не только физлицам, но и ФОПам, и юр.лицам, то барыш у него приличный. Причем, срок выплат 3 года, да еще и Державний бюджет України в доле:
"Звертаємо Вашу увагу, що згідно чинного законодавства України, невитребувані з депозиту грошові суми, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним законодавством України".
Національний банк України рішенням Правління від 06.11.2018 №749-рш відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ "БМ Банк" та виключив цей банк з Державного реєстру банків.
Цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.
АТ "БМ Банк"– шостий банк, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи. Раніше Національний банк вже відкликав ліцензії у ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".