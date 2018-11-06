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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.4 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
41
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 19:35

  lubopytnaya написав:
  Фантом написав:Интересно, много там зависло?

Учитывая, что нотариус выплачивает не только физлицам, но и ФОПам, и юр.лицам, то барыш у него приличный.
Причем, срок выплат 3 года, да еще и Державний бюджет України в доле: :wink:

"Звертаємо Вашу увагу, що згідно чинного законодавства України, невитребувані з депозиту грошові суми, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним законодавством України".


Да уж. Нотариус и бюджет в шоколаде. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:57

А тим часом...



Національний банк України рішенням Правління від 06.11.2018 №749-рш відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ "БМ Банк" та виключив цей банк з Державного реєстру банків.



Цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.



АТ "БМ Банк"– шостий банк, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи. Раніше Національний банк вже відкликав ліцензії у ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".



https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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