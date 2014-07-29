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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:54
orest написав:
Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?
Вообще расчитывал ставить на 27.5+- на конец февраля, до последнего подскока. А так посмотрю еще как завтра день пройдет. Да, геополитика сильно сыграла, и вроде уже хорошие новости и пошел разворот, а следом опять негатив - кацапы проголосовали за признание днр/лнр, чувствую опять будет колбасить гривну и деревянный в ближ время, и выходит угадайка...
Но все же надеюсь, что всё будет относительно нормально, а курс ниже 28
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Додано: Сер 16 лют, 2022 05:59
orest написав:
Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?
оно уже и так года 3 - полнейшая угадайка.
в нынешних условиях чрезмерной "панической надбавки" и "рынка" могли бы и повыше толкнуть рокету, и многие уважаемые и не очень уважаемые люди лили бы сами и ничего бы страшного не случилось - но хоть было бы похоже на рынок, а сейчас там фактически один сторож-нбу заседает.
детский сад: 28.5 - и всех паника как будто первый раз видят эту цифру. Наверное скоро опять собираются рисовать многомесячное сползание как в 2019 и 2021 году.
Но с таким "рынком" нет ровным счетом никого желания сливать даже 10 процентов и самовольно подписываться на риск периодического приема успокоительного.
Долгосрочная стратегия "buy usd" остается в силе, а шулеры у руля "рыночка" пусть дальше рисуют что хотят - ну их к чертям.
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Alex2007
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Додано: Сер 16 лют, 2022 09:56
orest написав:
Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?
азарт - красное, черное...
повторим, 28,20
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:15
Global Hawk і Rivet Joint, дякую.
Надіюсь на краще. Нехай 27,81.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:52
на 28.02.2022 - 27,88
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