Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Суб 09 січ, 2021 14:59

Вопросы правильные, всё нормально.Чтобы ответить понятно, не искушённому приходится утрировать, упуская не главные, но важные детали. А детальный ответ это предмет диссертации и даже не кандидатской. Но, я по пробую.Правило №0, любой тайминг или личное вью порочно и не несет долгосрочного P&L. Потому все попытки что-то угадать опускаем. Работаем точно так же как и в случае покупки SPY - с точки зрения клиента он пассивен, но операций там с головой, но они делаются по простому алгоритму без вмешательств прогнозистов.Беда в том, что четвёртый фактор инвестирования - Tail Risk не имеет готового etf потому приходится делать все руками. Может я или кто другой сделает такой etf. И тогда необходимость в управляющем отпадет, будет достаточно фин консультанта который подберет пропорции SPY|TLT|GLD|Tail Risk под потребности клиента. Но, его пока нет.Теперь к деталям, начнем с понимания опционов.Пут это страховка от падения. Какой долгосрочный P&L у лонг пута на актив с "нормальным распределение"? Правильно - ноль минус косты на брокера.Тогда шорт пута будет равен тоже ноль минус косты.А если распределение не нормальное, есть явное смещение вправо.Тогда лонг пут это минус косты и минус долгосрочный рост базового актива.Но, продавец путов морозит ГО и еще нуждается в норме прибыли за всё это мероприятие. Эти расходы ложатся в цену пута. Потому затея долгосрочно покупать путы приводит к методичному сливу капитала. Выглядит это как график TVIX.Ко всему прочему, при модели БШ, принимается, что распределение со смешением, но нормальное. А на самом деле хвосты толстые. В принципе сугубо математически вол может быть бесконечным, а потому и цена пута может тоже быть бесконечна, как и убыток от шорт пута. Практический пример бесконечной цены пута, которой как быть быть не может никогда никогда,\\ну как и нулевой цены на физический актив типа нефти, ведь по цене 0.0 можно купить бесконечно количество товара и удовлетворить предложение, но оказалось что ноль это дорого\\в понедельник SPY откроет с офером 380 и бидом 0, точнее без него. Сделок нет, но без бида цена пута бесконечна. И в неликвидах такое бывает в самом деле.Это все приводит к значительной переоценке путов. Причем и она не линейная, по ближе к цене базового актива путы стоят дороже справедливой цены, по дальше дешевле и это тоже не статичноВторой момент это несоизмеримость индустрий. Активы лонг это 10, а может и ближе к 20 трлн дол. А открытый интерес в ES это десятки млрд, в VIX еще на порядок меньше.Потому имеем огромный перевес со стороны потребителей страховки.Собственно где мы в этом мире? Мы на стороне goldman sachs предоставляем услугу разный фондам которые хотят убрать макс просадку. Мы не диктуем цены, рынок сложился без нас, просто еще один маленький павильончик на площади. По моим оценкам ликвидности тех инструментов что я использую, стратегия может извлекать 10-20 млн дол в год в среднем. То есть хэдж фонд с моей целевой доходностью, это AUM 30-40 млн. Фонды с таким потолком даже не создают, слишком мал.Ну и главный вопрос. Раз продажа страховки имеет если не бесконечную, то очень большую потенциальную просадку,\\тупо вшортив на все деньги TVIX, можно было получить МахДД 2500% или 25 капиталови кто сказал что это максимум//то как с этим жить?Не раскрывая детали стратегии приведу упрощенный пример.Сегодня SPY 381пут/ страховка/ на уровне 360 истекающая 22 января обойдется в 94 центапут/ страховка/ на уровне 330 истекающая 22 января обойдется в 21 центТаким образом продав 360тый пут и купив 330тый мы теряя 1/4 P&L получаем вполне калькулируем риск.Дальше уже идет творчество. Мы хотим получать постоянный поток выплат и иногда терять деньги. Или постоянно терять и иногда утраивать или удесятерять капитал.По своему опыту клиентам больше нравится получать в среднем 30% годовых и иногда проседать на уровне рынка акций. Чем год за годом терять -5%, и раз в 8 лет на просадке рынка в 25% утраивать капитал.Главное, мы работаем не против индустрии, а скорее на стороне проф участников, против домохозяек. Кстати, каждый кто купит бинарный опцион, подарит таким как мы денегБолее детально я рассказываю клиентам, после подписания расписки о не разглашении структуры активов. В отличии от США, в Украине невозможно запатентовать торговую стратегию.