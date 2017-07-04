Расскажите про работу в Польше

Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что: 1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай. 2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.
Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
У моих друзей есть знакомая, которая помогает трудоустроится людям. Но как правило на какие-то каторжные работы, лучше езжайте сами и ищите работу по месту, явно найдете что-то получше, здесь главное не бояться. Через помогал всегда выходит хуже.
Главный ответ на вопрос: будут платить меньше, чем полякам. Если нет работы в принципе, то можно попытаться себя реализовать. Но скорее всего это закончится лишь опытом работы за границей. Для смены работы лучше выбирать другу страну, где доход будет значительно больше, чем в Польше.
wild2006 написав:Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что: 1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай. 2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.
Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
Вакансий миллионы каждый день. Посредников десятки миллионов. А реальных работодателей пару тысяч - https://polandrevizor.com - работа в Польше.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock: