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работу в Польше

Расскажите про работу в Польше
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 17:54

Расскажите про работу в Польше

Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что:
1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай.
2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.

Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2015 19:10

wild2006

У моих друзей есть знакомая, которая помогает трудоустроится людям. Но как правило на какие-то каторжные работы, лучше езжайте сами и ищите работу по месту, явно найдете что-то получше, здесь главное не бояться. Через помогал всегда выходит хуже.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2016 13:28

Главный ответ на вопрос: будут платить меньше, чем полякам.
Если нет работы в принципе, то можно попытаться себя реализовать. Но скорее всего это закончится лишь опытом работы за границей.
Для смены работы лучше выбирать другу страну, где доход будет значительно больше, чем в Польше.
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:53

  wild2006 написав:Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что:
1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай.
2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.

Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?


Вакансий миллионы каждый день. Посредников десятки миллионов. А реальных работодателей пару тысяч - https://polandrevizor.com - работа в Польше.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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