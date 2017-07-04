Расскажите про работу в Польше

Додано: Сер 09 тра, 2018 07:40

Вакансий очень много, потому как поляки массово работают в западных странах.Летом вакансий больше, так как у них появляется разная сезона, и много кто из поляков едет дальше, тоже на сезону, а осенью -зимой возвращаются, тогда и работы меньше. Нашим не платят за переработки почти нигде -главный плюс для польского работодателя. Поэтому работа часто будет в 2 смены по 12 часов, и без доплат. Но наши и сами ищут работу по 12часов, чтобы больше заработать за тех три месяца, на которые сейчас большинство приезжает. Платят зачастую около 3 долларов в час в пересчете, плюс жилье. За месяц часов 250 выходит, вот тебе и 750 долларов зарплаты, не раз и 900-1000, при одном выходном в неделю. Искать самому можно, но нужно иметь хотя бы минимальные знания польского для поддержания разговора, потому как русский и украинский поляки понимать не хотят, а английский знают в среднем не особо)