Расскажите про работу в Польше

Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что: 1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай. 2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.
Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
У моих друзей есть знакомая, которая помогает трудоустроится людям. Но как правило на какие-то каторжные работы, лучше езжайте сами и ищите работу по месту, явно найдете что-то получше, здесь главное не бояться. Через помогал всегда выходит хуже.
Главный ответ на вопрос: будут платить меньше, чем полякам. Если нет работы в принципе, то можно попытаться себя реализовать. Но скорее всего это закончится лишь опытом работы за границей. Для смены работы лучше выбирать другу страну, где доход будет значительно больше, чем в Польше.
wild2006 написав:Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что: 1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай. 2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.
Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
Вакансий миллионы каждый день. Посредников десятки миллионов. А реальных работодателей пару тысяч - https://polandrevizor.com - работа в Польше.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Вакансий очень много, потому как поляки массово работают в западных странах.Летом вакансий больше, так как у них появляется разная сезона, и много кто из поляков едет дальше, тоже на сезону, а осенью -зимой возвращаются, тогда и работы меньше. Нашим не платят за переработки почти нигде -главный плюс для польского работодателя. Поэтому работа часто будет в 2 смены по 12 часов, и без доплат. Но наши и сами ищут работу по 12часов, чтобы больше заработать за тех три месяца, на которые сейчас большинство приезжает. Платят зачастую около 3 долларов в час в пересчете, плюс жилье. За месяц часов 250 выходит, вот тебе и 750 долларов зарплаты, не раз и 900-1000, при одном выходном в неделю. Искать самому можно, но нужно иметь хотя бы минимальные знания польского для поддержания разговора, потому как русский и украинский поляки понимать не хотят, а английский знают в среднем не особо)
Скажем так, если руки из правильного места то работу можно найти везде. И даже если это не сезонная работа в Польше. Конечно на сезонную работу у меня подруга ездила и чистыми заработала где то 1000 долларов. А еще один друг хочет на постоянной основе в Польше остаться, работу они нашли через https://w4u.biz/. Главное желание. Тем более если будете знать хорошо язык тем лучше это будет для вас.
Tortilka написав:Скажем так, если руки из правильного места то работу можно найти везде. И даже если это не сезонная работа в Польше. Конечно на сезонную работу у меня подруга ездила и чистыми заработала где то 1000 долларов. А еще один друг хочет на постоянной основе в Польше остаться, работу они нашли через https://w4u.biz/. Главное желание. Тем более если будете знать хорошо язык тем лучше это будет для вас.
1000 долларов за сезонную как то не показатель, в Украине так же можно получить за лето и больше. Работа в Польше больше стала для статуса как то ,что бы уехать туда, а не ради заработка.