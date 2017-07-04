Расскажите про работу в Польше

Gastarbaiter написав:В Польше много вакансий в финансовой сфере: бухгалтеры, аналитики, налоговики, менеджеры, простые нажимальщики кнопок. Для начальных позиций достаточно корочки, пары лет опыта и знания английского.
Мега комментарий. Украинец с корочкой овгоВУЗа, парой лет опыта и английским без проблем может работать в Польше бухгалтером и налоговиком? Вы серьёзно? Что вы курите?
Курю сигареты (Camel) в перерывах между подготовкой проводок. Паспорт синенький, с тризубцем. Проблем не наблюдаю. Открою секрет: бухгалтерия и налоги есть не только в маленьких фирмочках локального уровня (где один человек отвечает за весь процесс), но и в больших корпорациях. И не факт, что придется все это делать именно для польского предприятия. Если же говорить именно о бухгалтерии, то IFRS он и в Африке IFRS.
А я за год уже пару раз ездил на заработки. 2015 я бы в это не поверил. А со следующего года готовлюсь смазывать лыжи в Германию, ибо там чистыми минималка 6.5 евро в час, что есть ~175 грн, с учетом что мужчинам платят немного больше, и минималка с 01.01.20 там еще вырастет то по 200 гривен в час можно зарабатывать.
По секрету скажу что летом немного успел вписаться в погрузку дыни-арбуза(сезон идет где-то с 10 июля, и увы, закончился рано, еще в конце августа, числа 26), и там за день в бригаде можно заработать до 2000грн в день, но я в бригаду не попал, но все равно получал больше минималки и не особо напрягался(по сравнению с Польшей).
Чисто грузчиком можно без проблем(по нагрузке) делать 150-200 грн в час, только вот рынок был тухлым, и покупателей было меньше чем грузчиков, а мелкие школьники стайками, и интернатовцы сбивали цены. Да и урожайность ~10т/г арбуза это смех. Дыня дороже(ниже 2.8грн/кг на опте ни разу не опускалась даже за самую говняную), ей и такой урожай неплохо, но там и отбор куда строже.
Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.
wild2006 написав:Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.
Да, оптимизировали в основном офисных клерков, которые оказались не нужны в таком количестве. Это когда расцвет экономики, нет разницы, что 10 таких клерков плюёт в потолок, что 12. А, как кризис, владельцы бизнеса начали избавляться от балласта. А что касается работы руками, так вагоны сами себя не разгрузят, а пол сам себя не помоет. Знаю, что уборщицы в Днепре свои 500 долларов в месяц получают за 5 дней в неделю по 8 часов в день. А если работать больше, то будет вполне сопоставимо с заработками в Польше Это с учётом того, что работа в офисе оценивается в зарплату меньше, чем у уборщицы
wild2006 написав:Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают
Это же еще надо место найти удачное, чтобы получать хорошо. У нас в пригороде Харькова есть фермерские хозяйства, где платят за день 200 гривен (сбор клубники), если норму соберешь. Не бог весть какие деньги за то, чтоб согнутым по грядкам ползать.
Про роботу можна розказувати різне, дивлячись де будете працювати, які умови будуть, через посередників чи вже напряму підпишете договір. Спочатку було важкувато. потім стало легше, та і зарплату став отримувати вищу. Щодо вакансій то шукав тут https://www.facebook.com/PracaUpolaka/