Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:56
Думаю, что все, кого это касается СМС уже получили, но на всякий случай оставлю это здесь.
https://www.radabank.com.ua/ua/aktivaciya-nachisleniya-procentov-na-ostatok-v-mobilnom-prilozhenii-radabank-v-rb24/
Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися.
Смысл сего действа от меня ускользает, но таковы новые реалии. Новшество касается и старых счетов.
Сибарит
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:36
не вижу смысла использовать, если вход и/или выход платный. С мутными темами.
УкрГаз - наше всё
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:49
proftpd66 написав:
если вход и/или выход платный
Вхід і вихід налом на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:49
proftpd66 написав:
не вижу смысла использовать, если вход и/или выход платный. С мутными темами.
УкрГаз - наше всё
в газмясе гривну можно по СЕП вывести,без комиссии и больше 5000 за 1 платеж ( ощадбанка ) , а если внутри банка ,то депозит на 1 месяц
никому не верю
sens
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:03
Сибарит написав:
Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися
В депозитних картках не активується.
ricardo
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Додано: Пон 13 лип, 2020 18:43
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
если вход и/или выход платный
Вхід і вихід налом на халяву.
если я не живу на метро Димеевская и не живу в самом центре, я должен ездить через весь Киев. Я могу снять доллары и евро в газ мясе в 0% и поменять на "районе" по цене рады или больше, вместо того как дурак ехать через весь киев в Зраду по 300-600грн за 2 стороны.
в газ-мясе горит 27.08, в зраде 27.15
Рада - Зрада!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:40
1finanсier написав:
вихід теж або через касу, а для гривні - банкомат, або переказ в ІБ на карту пумба начебто за 2 грн було( не залежно від суми)
А через p2p хіба не безкоштовний?
А, вже найшов:
1% від суми + 5грн
- але це тариф на RB24.
А якщо тягнути стороннім p2p - наприклад з А24 ?
ricardo
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:16
RB24 страшно гальмує. Результат фін.операцій появляється за декілька годин.
ricardo
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Додано: Суб 18 лип, 2020 07:50
ricardo написав: 1finanсier написав:
вихід теж або через касу, а для гривні - банкомат, або переказ в ІБ на карту пумба начебто за 2 грн було( не залежно від суми)
А через p2p хіба не безкоштовний?
А, вже найшов:
1% від суми + 5грн
- але це тариф на RB24.
А якщо тягнути стороннім p2p - наприклад з А24 ?
В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив
1finanсier
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