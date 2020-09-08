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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:13

Re: Радабанк

  1finanсier написав:В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив


Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:02

Re: Радабанк

  Сибарит написав:Сберегательные счета

смотрю тарифы радакард - за выход налом 0.75%, безналом 0.5%, оформление 75-150грн, как вы такие сбережения "готовите" ? :))
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:08

  ricardo написав:
  1finanсier написав:В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив


Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.

А на який банк пробували? Бо у мене навіть справа до коду не доходила.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 06:42

  1finanсier написав:
  ricardo написав:
  1finanсier написав:В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив


Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.

А на який банк пробували? Бо у мене навіть справа до коду не доходила.

На А-банк. Але не пройде на жоден. Тому що Маестро.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:19

Re: Радабанк

Радабанк закриває одне відділення у Львові (на Бандери).
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:52

Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04

  greenozon написав:Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.

Аж целый месяц :D
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:24

  Adast написав:
  greenozon написав:Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.

Аж целый месяц :D



зато по барскі
ухххх, шиканем!
:lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:30

Re: Радабанк

  Adast написав:Аж целый месяц

Ні. Лише до кінця вересня.
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