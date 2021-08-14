|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 бер, 2021 11:56
Re: Радабанк
кто заметил, подняли ставку по $$ депо на 0.5%, вроде с 24.02
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:45
Пише "Доступ запрещен".
Я вже і пароль поміняв зі смартфону, через ІБ не впускає.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:51
возможно, надо актуализацию пройти, позвоните в саппорт
меня Рада поразила некой неграмотностью саппорта, обещали перезвонить, перезвонили, но все равно толком на вопрос не ответили, про лимиты, кажется,
изучал в кассе опытным путем... но пока зачастую курс обмена у них самый выгодный
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:17
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:21
Re: Радабанк
.. есть такое депо по 7 дней..РАДАБАНК пропонує своїм Клієнтам оформити високоліквідний депозит в національній валюті «УХ ТИ!!!».
Термін залучення – 53 тижні (371 день), розмір вкладу – від 1 000 гривень.
Розмір відсоткової ставки за депозитом до запитання складає 6,5 – 14,3% річних, перший тиждень 6,5% і кожнен наступний тиждень додатково 0,15% (збільшується кожен 8-йдень). Чим довше кошти знаходяться в Банку – тим вища відсоткова ставка.
Виплата відсотків відбувається щотижня на 7-й день, починаючи з дня оформлення договору, а також при розірванні договору і поверненні Клієнту вкладених коштів.
может кто в курсе ,подскажите плиз ,какие подводные камни ...а то чую где-то подвох в виде комиса за что-нибуть при участии в этом аттракционе неслыханной щедрости по нынешним меркам ..
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:07
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:27
это да ..но с другой стороны деньги доступны каждых 7 дней , без потери процентов... спустя 4 мес выходим на среднестатистическую ... но что-то мне кажется есть подвох с комисом при снятии..
Додано: Нед 15 сер, 2021 10:55
lincoln2
якщо любите драбинкові депозити - можете подитись в Альянсі
ПРОГРЕСИВНИЙ або "АЛЬЯНС АНТИСТРЕС"
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:03
подвоха нет, за мзду малую (сами поищите) в стоимость смс можно забирать p2p for free, иначе - банкомат - у них Маэстро, хз как в некоторых банкоматах есть ли
а вот прОцент считать надо грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|