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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:58
спасибо , Антистресом пользуюсь ..но эт пока он есть ..для фиверсификации , то тут вроде как на год ...
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lincoln2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55
cohan написав:
а вот прОцент считать надо
грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
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mustbe
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:11
mustbe написав: cohan написав:
а вот прОцент считать надо
грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
все верно ...ток по менее геморойным и более выгодным , буйки могут не пускать ... ну и то что более выгодные могут прикрутить в скором времени ...
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lincoln2
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