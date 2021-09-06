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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:58

  greenozon написав:lincoln2

якщо любите драбинкові депозити - можете подитись в Альянсі

ПРОГРЕСИВНИЙ або "АЛЬЯНС АНТИСТРЕС"
https://bankalliance.ua/interest_rates


спасибо , Антистресом пользуюсь ..но эт пока он есть ..для фиверсификации , то тут вроде как на год ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55

  cohan написав:а вот прОцент считать надо грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз

Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:11

  mustbe написав:
  cohan написав:а вот прОцент считать надо грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз

Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое

все верно ...ток по менее геморойным и более выгодным , буйки могут не пускать ... ну и то что более выгодные могут прикрутить в скором времени ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:53

  mustbe написав:
  cohan написав:а вот прОцент считать надо грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз

Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое

Тут с какой стороны посмотреть. Если каждые 7 дней полученные проценты снова куда-то вкладывать, то явно перспективнее смотрелся бы вклад от 14,3 к 6,5%, чем наоборот, если вклад без пополнения.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:16

Re: Радабанк

В отделениях этого банка обычно купюры $ новенькие, мне нравится у них обслуживатся
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