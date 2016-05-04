Купюра 500 євро. Що з нею буде?

Отакі от неприємні новини для шанувальників "цінного паперу":
Купюри номіналом у 500 євро можуть вилучити з обігу. Як зазначив у понеділок, 15 лютого, глава Європейського центробанку (ЄЦБ) Маріо Драгі під час виступу в одному з комітетів Європарламенту, ЄЦБ зараз розмірковує над таким кроком. Однак Драгі не відповів на запитання, чи й справді купюри вилучатимуть. Керівник регулятора також запевнив, що цей захід не матиме нічого спільного з обмеженням обігу готівкових грошей. http://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%86%D0%B1 ... a-19050457
Німецьке ділове видання Handelsblatt повідомило 15 лютого, з посиланням на свої джерела в ЄЦБ, що рада регулятора більшістю голосів ухвалила попереднє рішення про вилучення 500-єврових купюри з обігу. Як зазначає видання, остаточного рішення про вилучення згаданої купюри можна чекати через кілька місяців. http://ukranews.com/news/199614.Kupyuri ... cheniya.uk
Чи пора вже рубати "грушу", викопувати єври і бігти з ними в банки? Чи ще буде час?
В ідеалі купюри мали би бути в обігу аж до повного зношення. Бо в їх виробництво вкладені ж якісь гроші! Крім того, якщо вже так їх турбує терор.діяльність, то мали би отакий-от гарний маркер як 500-єрова купюра для відстеження тієї діяльності... І для законослухняних власників 500-єврівок теж буде приємно володіти таким раритетом. І майже що колекційною цінністю:) Може ще й у ціні зростатиме...
А вилучаючиз обігу 500, а потім ще й 200,100 євро, і навіть 100$ (1 купюра = 1грам), вони ж "довідміняються" до того, що почнеться ігнорування "паперу" і шалене використання золота (1 грам = ?50$). Ціна зросте...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
До кінця 2018 року купюра в 500 євро буде вилучена з обігу Новини України › Економіка 04.05.2016 - 23:45
Купюра номіналом у 500 євро буде до кінця 2018 року вилучена з обігу на території Євросоюзу. Про це оголосила у середу, 4 травня, Рада Європейського центробанку (ЄЦБ), передає DW.
Скасування найбільшої євробанкноти викликано боротьбою проти фінансування терористичної діяльності та нелегальної трудової зайнятості.
"Банкнота в 500 євро є інструментом для протизаконних дій", - сказав голова банку Маріо Драгі.
Банкноти в 500 євро замінять видозмінені купюри номіналом 100 і 200 євро. А тим часом, до кінця 2018 року всі 500-єврові банкноти, які знаходяться в обігу, залишаться повноправним платіжним засобом та їх обмін не буде обмежений.
Купюра в 500 евро будет изъята из оборота Русская служба DW, 5 мая 2016, 09:29
Купюра в 500 евро будет постепенно изъята из оборота, сообщил Европейский центробанк Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. Купюра достоинством 500 евро будет постепенно изыматься из оборота на территории Евросоюза, ее заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро. Об этом объявил Совет Европейского центробанка (ЕЦБ). К концу 2018 года будет прекращен выпуск новых банкнот. При этом все находящиеся в обращении 500-евровые банкноты останутся полноправным платежным средством, их обмен не будет ограничен.
"Выпуск 500 евро будет прекращен в конце 2018 года, когда планируется ввести евроноты в размере 100 евро и 200 евро. Учитывая международную роль евро и широко распространенное доверие к банкнотам, 500 евро будут оставаться законным платежным средством и поэтому могут по-прежнему использоваться в качестве средства оплаты. Банкнота в 500 евро, как и другие наименования банкнот евро, будет сохранять свою ценность и может быть обменена в национальных центральных банках Евросистемы в неограниченный период времени..."