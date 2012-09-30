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Додано: П'ят 13 тра, 2016 10:36
Как получить наследство: с какими документами и куда обращат
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:50
Re: Как получить наследство: с какими документами и куда обр
У нас очень сложная ситуация. интересует будут ли дети мужа от бывшего брака его наследниками на имущество, которое мы в браке с ним купим. Или уже сейчас думать об этом и хитрить с оформлением?
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