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МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:24
Тільки для пенсів депо 12% від 100000 грн, виплата в кінці, можна поповнювати.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:42
Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис.
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demichh
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Додано: Нед 29 лис, 2020 22:03
demichh написав:
Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис.
В пумбе вроде можно или ищите банкоматы Радиус
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Hemi
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:49
Для імяреків не пенсів мотористи здулись - депо 10% на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:06
Hemi написав: demichh написав:
Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис.
В пумбе вроде можно или ищите банкоматы Радиус
Точно, в отделении и на горячее говорят без комиса только в ихнем банкомате?
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demichh
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:35
demichh написав:
Точно, в отделении и на горячее говорят без комиса только в ихнем банкомате?
Действительно, вы правы. Раньше были просто дебетные, там это работало. У нас их банкоматов много в городе, поэтому и не обращал внимания, что поменялось
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Hemi
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