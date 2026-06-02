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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 02 чер, 2026 17:59
Добре, що тут усі нормальні люди. Тому без привітань.
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Investor_K
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Додано: Вів 02 чер, 2026 23:38
А сегодня какой праздник?
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барабашов
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Додано: Сер 03 чер, 2026 04:14
барабашов написав:
А сегодня какой праздник?
Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!
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Investor_K
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- Повідомлень: 12059
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 925 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 04:26
Investor_K написав: барабашов написав:
А сегодня какой праздник?
Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!
А ещё сегодня день косолапости.
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Сибарит
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Додано: Сер 03 чер, 2026 05:15
Сибарит написав: Investor_K написав: барабашов написав:
А сегодня какой праздник?
Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!
А ещё сегодня день косолапости.
Кушайте мед
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Investor_K
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- Повідомлень: 12059
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