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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:50

  Shaman написав:хто буде розважатися завтра? :)

Рік Змії у сувенірному пакованні (н) - 161 грн
Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н)
Ні куля, ні шабля! (c)

продавати будуть сьогодні, о 10 годині.

й ще підкинули одну монету, гадаю цікаву -
Новорічна іграшка (c)

й про все це повідомили ближче до десятої вечора. що можна сказати...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:09

Ні куля, ні шабля! (c)
Рік 2024
Матеріал срібло
Тираж 7500
3 374 грн


Вам доступно для придбання ще 1 шт.
Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.
На складі залишилося всього 1 шт.

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:56

  greenozon написав:Ні куля, ні шабля! (c)
Рік 2024
Матеріал срібло
Тираж 7500
3 374 грн

Вам доступно для придбання ще 1 шт.
Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.
На складі залишилося всього 1 шт.

:mrgreen:

спецпропозиція :lol: встигли? чи не купували?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 29.09.19
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
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3
5
  #<1 ... 6789
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