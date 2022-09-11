Чи можна придбати монети в НБУ

продавати будуть сьогодні, о 10 годині.
й ще підкинули одну монету, гадаю цікаву -
Новорічна іграшка (c)
й про все це повідомили ближче до десятої вечора. що можна сказати...
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:50
продавати будуть сьогодні, о 10 годині.
й ще підкинули одну монету, гадаю цікаву -
Новорічна іграшка (c)
й про все це повідомили ближче до десятої вечора. що можна сказати...
Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:09
Ні куля, ні шабля! (c)
Рік 2024
Матеріал срібло
Тираж 7500
3 374 грн
Вам доступно для придбання ще 1 шт.
Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.
На складі залишилося всього 1 шт.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:56
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