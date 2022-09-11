Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26
Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
Додано: Сер 30 кві, 2025 14:56
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
На лоху Лося вже продають по 1000 грн
Додано: Вів 06 тра, 2025 10:46
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:00
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:06
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