RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26

  Shaman написав:а коли сайт падає під час начала продажу - це його дійсно ддосять боти? чи це окремі працівники НБУ допомагають окремим людям - бо під час поломки сайту все одно хтось примудряється купувати 8)

Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36062
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:56

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

На лоху Лося вже продають по 1000 грн :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36062
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:46

  Faceless написав:На лоху Лося вже продають по 1000 грн :mrgreen:

но у всьому винні лише олігархи - а пересічні, це так, не рахується :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8740
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:00

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8740
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:06

  Shaman написав:а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...


про яку розсилку мова?
за весь час жодного листа від кабіни не отримував
десь є галочка щоб почало приходити? :!: :?: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 16555
З нами з: 01.06.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 23:27
0 2480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 23:27
Denys7719
Куплю монети НБУ
smirnov_ukr » Нед 11 вер, 2022 09:00
1 6101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 01:51
sklarenkopavel5500
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » П'ят 25 гру, 2020 00:20
0 22302
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 00:20
Doktor_Aybolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8514)
08.05.2025 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.