Чи можна придбати монети в НБУ

greenozon написав:Shaman написав:greenozon написав:Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
---
Шановний клієнте!
13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"
.......
Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)
Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"
Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
у вас ігрова мишка? з підвищеною швидкістю реагування?
ні, звичайна стара дротова ))
роздумую чи варто взагалі потикатись в війну із ботярами завтра...
тоді питання іншого плану - ви фартовий?