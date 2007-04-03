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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3624362536263627
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:08

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:В телеге обменка пишет адрес кошелька эфира, переводишь туда. Ждёшь 5-10 минут. Подтверждают получение и по цене бинанс в этот момент тебе пишут сумму в Кеше. Дают код выдачи и с ним едешь на адрес, называешь код, забираешь бабло и свободен.

Ви в кеш вийшли? Даремно. Лонганув етеріума трохи по 3724.


Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. :) Бо ця рОкета вже бракована.


Что, ракета уже не бракованная?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:54

  phantom_systems написав:Что, ракета уже не бракованная?

Бракована. Але бачу, що маніпулька вирішив піддати пального. Відкусю 1-2%. :)
Козак-характерник
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