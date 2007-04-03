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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:08
Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав:
В телеге обменка пишет адрес кошелька эфира, переводишь туда. Ждёшь 5-10 минут. Подтверждают получение и по цене бинанс в этот момент тебе пишут сумму в Кеше. Дают код выдачи и с ним едешь на адрес, называешь код, забираешь бабло и свободен.
Ви в кеш вийшли? Даремно. Лонганув етеріума трохи по 3724.
Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь.
Бо ця рОкета вже бракована.
Что, ракета уже не бракованная?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:54
phantom_systems написав:
Что, ракета уже не бракованная?
Бракована. Але бачу, що маніпулька вирішив піддати пального. Відкусю 1-2%.
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