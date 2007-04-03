|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лис, 2025 08:46
airmax78 написав:
Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.
Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 08:51
Amethyst написав:vitaxa2006
Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?
Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:30
vitaxa2006 написав: Amethyst написав:vitaxa2006
Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?
Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.
Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 16:51
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: Amethyst написав:vitaxa2006
Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?
Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.
Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.
І т.д. не вийде - гроші закінчаться. В теорії. На практиці - 75% депо залишиться невикористаним.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42980
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 16:54
vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.
Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.
Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42980
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 09:52
airmax78 написав: vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.
Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.
Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).
Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:57
vitaxa2006 написав: airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.
Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).
Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?
Я маю на увазі 89К пару діб тому. В квітні - яка ж це зима?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42980
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:20
86525
UPD:
86504
UPDD:
86779
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3555
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|120057
|261628010
|
|
|7978
|23580441
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|133850
|
|